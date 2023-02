Roma, 17 feb – Andrea Delmastro sotto il torchio della magistratura. A meno di 5 mesi dalla partenza del nuovo governo. Potrebbe essere un nuovo record, per le toghe politicamente orientate, ma tant’è. La domanda che ci stiamo ponendo tutti è: ci siamo?

Delmastro sotto il torchio della magistratura?

Prima il simbolo assoluto, ovvero Silvio Berlusconi. Poi Matteo Salvini. Adesso è il turno di Delmastro. Con alcune simpatiche eccezioni, orientate sempre a bastonare chi, a sinistra, dà fastidio (pure se parte della sinistra stessa, come avvenuto pure nei riguardi di Matteo Renzi). Se le cose “non vanno come devono andare”, le note correnti sono pronte a scendere in guerra, come ormai tradizione consolidata. A nulla sono valsi libri scandalo come quello scritto da Alessandro Sallusti insieme al “pentito” Luca Palamara. Pubblicazioni, peraltro, di enorme successo. Ma è come se la questione non esistesse, almeno per i media mainstream. Non per gli italiani, che secondo gli ultimi sondaggi si fidano molto poco dei giudici.

Una Repubblica fondata sui magistrati

La forza di condizionamento della magistratura sulla politica, in Italia, non ha pari. E lo sappiamo da troppo tempo. Basti pensare al caso Salvini, ex-ministro dell’Interno accusato addirittura di sequestro di persona per aver semplicemente impedito il traffico illegale di clandestini sul Mediterraneo. Ora, come dicevamo, è il turno di Delmastro. Per carità, potrebbe anche essere che l’avviso di garanzia al sottosegretario sia soltanto relativo ad accertamenti. Ma diciamo che la storia non ci fa essere troppo ottimisti. La magistratura, insomma, è già partita all’attacco? Vedremo come si evolverà la situazione. Ma c’è puzza, fetore, di guinness dei primati. Il governo Meloni, infatti, esiste da meno di cinque mesi.

Stelio Fergola