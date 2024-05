“Destra. Moderna, Tradizionale, Identitaria”: come attraversare l’attualità riscoprendo l’indispensabile

Roma, 13 mag – Cosa è la Destra oggi e, soprattutto, chi è ed in cosa crede l’uomo di Destra che si affaccia davanti a questo turbolento mare di contraddizioni e cambiamenti che è il nostro tempo? A queste ed a molte altre domande prova a rispondere il nuovo breve libro scritto da Fabrizio Fratus e Lorenzo De Bernardi “DESTRA. Moderna, Tradizionale, Identitaria”, uno strumento utile ed accessibile che, senza fare sconti a nessuno, s’impegna in una capillare opera di chiarificazione su alcuni temi fondamentali di attualità in relazione alla tradizione e all’universo valoriale del mondo della Destra.

Come la Destra deve attraversare l’oggi

Dalla questione della razza, continuamente oggetto di mistificazioni ed incomprensioni, all’importante sfida del prossimo futuro, che già oggi è materia di dibattiti troppo spesso miopi e pieni di pregiudizi, dettata dall’intelligenza artificiale passando per il rapporto intimo tra spiritualità e Dio, il quale s’interroga sulla crescente secolarizzazione e al declino dell’influenza religiosa nella moderna società europea, e per l’analisi tematica dell’individualismo capitalista e l’imprenditorialità, concetti troppo spesso trattati come sinonimi dal pensiero marxista ma che in realtà devono essere affrontati su piani diversi. Un viaggio utile ai giovani per comprendere le idee di questa lunga tradizione politica così come per i meno giovani affinché si riesca a proiettare queste stesse spinte valoriali della Destra nelle problematiche di oggi.

Riscoprire l’indispensabile

Il nuovo lavoro di Fratus e De Bernardi trova la propria funzione in un’epoca oscura come la nostra e dal momento che, come sottolineato magistralmente nella prefazione di Valerio Savioli, viviamo in un tempo in cui è necessario riscoprire e ritrovare l’indispensabile. È giusto, quindi, ripartire, come affermano gli stessi autori, dalla riedificazione del proprio Io nel tempo in cui la politica è spesso a difesa di oligarchie che fissano nell’odierno orizzonte liberaldemocratico il migliore dei mondi possibile. Un’opera per tutti coloro che non vogliono perdere la rotta nel viaggio verso l’ignoto.

Andrea Grieco