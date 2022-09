Roma, 30 set – Luigi Di Maio dice addio alla politica, ma a quanto pare anche a Facebook. Del resto le due attività sono spesso inscindibili.

Di Maio, dopo l’addio alla politica, l’addio a Facebook?

Dopo l’ultimo post da “lacrima strappastorie”, in cui l’ex esponente grillino ringrazia tutti quelli che hanno partecipato alla sua “avventura” con Impegno civico, la pagina Facebook di Luigi Di Maio è sparita. Per la verità, già successivamente al voto – disastroso per l’ormai ex ministro – aveva dominato il silenzio. Le ultime settimane di campagna elettorale erano state per Di Maio ai limiti del ridicolo, mentre i sondaggi vedevano il suo partito non decollare mai, rendendo evidente da subito la difficoltà di superare lo sbarramento e di entrare così nel nuovo parlamento ridotto a seicento rappresentanti.

Una fine davvero squallida

Non possiamo ovviamente prevedere il futuro e sapere se l’addio al social network di Mark Zuckerberg sia definitivo o meno. Per dovere di cronaca, segnaliamo che, nel frattempo, la pagina Twitter di Di Maio è ancora attiva. Questo sebbene l’ex ministro, lì, non abbia neanche scritto un pensiero successivo al voto, a differenza di quanto avvenuto su Facebook. Per il resto, che dire: che i politici vadano dietro alle poltrone è cosa nota (e forse anche una semplificazione ridondante, in molti casi), ma nessuno più di Luigi Di Maio ha reso evidente questo stato di cose. In ogni caso, è difficile ipotizzare che l’ex grillino continuerà una qualche forma di attività anche fuori dall’aula di Montecitorio.

Stelio Fergola