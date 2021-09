Roma, 21 set – Come ormai noto a tutti dal 15 ottobre – e fino al 31 dicembre 2021 – sarà obbligatorio il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Per chi non intende vaccinarsi o non è guarito dal Covid, c’è allora un’unica soluzione: ricorrere ai tamponi. La validità di questi ultimi è stata prolungata a 72 ore per quanto riguarda i test molecolari: salivari o naso-faringei. Al contrario i tamponi antigenici saranno sempre validi per non più di 48 ore. Ma dove farli e quanto costano esattamente?

Quanto costano i tamponi

Soltanto chi non può vaccinarsi, per motivi di salute certificati dal proprio medico, è esentato dal pagamento del tampone. Tutti gli altri dovranno pagarlo, anche se il governo ha introdotto prezzi calmierati. Per i minorenni tra i 12 e i 18 anni il costo è di 8 euro, per i maggiorenni di 15 euro. Il decreto approvato dal governo prevede inoltre sanzioni per le farmacie che non rispetteranno questi prezzi calmierati: dai mille ai 10mila euro. Il prefetto può inoltre prevedere la chiusura di 5 giorni lavorativi della farmacia inosservante le regole. In ogni caso non si prevedono tamponi gratuiti per i lavoratori che non intendono vaccinarsi, quindi non è passata la proposta di Lega e sindacati.

Dove fare i tamponi

E’ possibile effettuare i test anti Covid a prezzi calmierati in tutte le farmacie aderenti al protocollo d’intesa. Un accordo che “è stato predisposto dal Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo d’intesa con il Ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite”.

Il protocollo in questione prevede che tutte le farmacie aderenti riceveranno un contributo pubblico pari a 7 euro per i tamponi effettuati a minori tra i 12 e i 18 anni. “Le prenotazioni, la gestione degli appuntamenti e l’esecuzione dei test verranno eseguiti autonomamente dalle farmacie, con priorità alla fascia di età 12-18 anni”, si legge sul sito del governo. Ma quali sono esattamente le farmacie aderenti? L’elenco è disponibile a questo link ed è in continuo aggiornamento.

Alessandro Della Guglia