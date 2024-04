Roma, 24 apr – Manco il tempo di dire una fesseria, che già viene smentita. Il “fascismo planetario” contro cui dichiara pomposamente di voler combattere il nostro eroe Christian Raimo è talmente planetario che non riesce ad esistere neppure in Italia. A meno che non lo si confonda con il suo esatto contrario, ovvero l’antifascismo strutturato del ministero dell’Istruzione a guida Giuseppe Valditara…

Il fascismo planetario smentito un secondo dopo

Non che sia l’unica sbugiardata della perenne idiozia sul fascismo che ritorna, ovviamente. Questa poi è ancora più ridicola delle precedenti, visto l’aggettivo “planetario” a rendere tutto ancora più cabarettistico. Però è singolare la tempistica, dato che gli accordi tra il ministero (come si legge dalla stessa pagina Instagram ufficiale) e le associazioni partigiane per fare educazione antifascista nelle scuole, arriva nella serata di ieri. E recita quanto segue:

“Il Protocollo d’intesa triennale tra #MIM e Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione (ANCFARGL), Associazione Nazionale Partigiani Cristiani (ANPC), @anpinazionale, Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, FIAP – Federazione Italiana Associazioni Partigiane e Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) per la promozione di percorsi di formazione sulle origini della Repubblica attraverso gli eventi che hanno portato alla liberazione del nostro Paese.

L’accordo prevede la realizzazione di attività nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per divulgare i valori espressi nella #Costituzione così da contribuire alla formazione degli studenti sugli ideali di democrazia e libertà

Tutti i dettagli nelle stories!”

Insomma, altro che fascismo planetario, qui l’educazione “anti” si promuove a momenti anche nelle riunioni di condominio….