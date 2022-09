Roma, 14 set – Laura Pausini sorprende ancora, per il coraggio anzitutto, ma non solo. Con la risposta secca ai soliti “buoni”, ma anche agli antifà da quattro soldi, la cantautrice ci ha lasciato una bella immagine, ed è giusto riconoscerglielo. A prescindere da frasi riparatrici successive alle quali – praticamente – è stata obbligata. Ma concentriamoci sul buono.

Laura Pausini, sfrontata e coraggiosa in un mondo di schiavi



In un mondo di schiavi, dire la verità è un atto rivoluzionario. Così, semicitando Orwell, ci viene di riflettere al riguardo. Per carità, non vogliamo certo paragonare Laura Pausini a Giuseppe Garibaldi o Benito Mussolini, anzi solo mettere di fianco le figure fa pure abbastanza ridere. Però, al di fuori delle ironie, è indubbio che ciascuno di noi possa dare un contributo al risveglio di questa povera patria in modo diverso. Non tutti sono eroi, non tutti sono combattenti, ma soprattutto non tutti – anzi una minor parte – possono esser politici nel senso puro del termine. Non pensiamo certamente alla Pausini come una raffinata ideologa, ma il suo “no” al canto di “Bella ciao” un significato ce l’ha. Ed è quello del semplice, banale e forse anche naturale ripudio delle imposizioni. Segno d’intelligenza e di scaltrezza. Tra l’altro, non è neanche la prima situazione in cui la cantante si sia dimostrata libera, rispetto a una massa di colleghi replicanti. Era avvenuto anche nel caso di Bibbiano, quando aveva denunciato a gran voce la necessità di parlare più spesso pubblicamente di una tragedia enorme che aveva colpito diverse famiglie italiane: in quella occasione, però, l’esposizione pubblica della Pausini non poteva essere paragonata a questa. Si parlava di un dramma troppo enorme, al di là di ogni opinione o colore politico, la cui denuncia difficilmente poteva essere addirittura stigmatizzabile (a meno di non parteggiare direttamente ed esplicitamente per il male, insomma). Nella vicenda corrente, il coraggio è stato decisamente maggiore: ha sfidato un dogma politico, etico ed ideologico che non può essere toccato, negli ultimi decenni ancora peggio che in passato. Quindi, un applauso a Laura va fatto.

Un pianeta di star allineate

Il gesto della Pausini assume maggior valore soprattutto se si pensa al cosiddetto “star system” recepito nel suo complesso. Valanghe di artisti che, sostanzialmente, approvano e rilanciano tutti i temi del pensiero dominante, dalla globalizzazione, al liberismo, al filoamericanismo antirusso, perfino sulla pandemia e sulla sua gestione folle. In tutti i casi, il coro è unico, ultimamente concentrato particolarmente sulla Russia – per ovvi motivi – e in tal senso ci ricordiamo ancora l’affermazione di Damiano dei Maneskin con il suo “fuck Putin”, condito da affermazioni inneggianti addirittura al coraggio e alla libertà. E ovviamente il coro è unico pure sull’antifascismo e sulla necessità di attribuire a valore condiviso ciò che condiviso non è affatto, nella fattispecie rappresentato da una canzone che è – eccome – divisiva, anche se in molti non vogliono riconoscerlo per partito preso, pigrizia mentale o, ancora più banalmente, idiozia. Laura Pausini, una “semplice” cantante, lo ha recepito. E per questo va ringraziata, al netto di frasi riparatrici – del tutto strumentali – sul solito fascismo cattivo. Ma quelle erano scontate, dopo un putiferio del genere.

Stelio Fergola