Roma, 26 ago – Influencer evasore, praticamente “totale” come sottolinea Tgcom24. La donna ha eluso il fisco per circa un anno, riuscendo a guadagnare cifre piuttosto consistenti. Una truffa che però non è durata molto. Successivamente, le autorità hanno tracciato i suoi pagamenti e l’hanno segnalata anche agli istituto di previdenza sociale.

Ecco l’influencer evasore che percepiva il reddito di cittadinanza

Risultava disoccupata, secondo i registri statali. Nella realtà, avrebbe guadagnato 16mila euro, percependo pure il reddito di cittadinanza. L’influencer evasore è di Napoli e ha guadagnato in nero circa 150mila euro ricevendo ricariche Postepay. Lei, insieme ad altri due (di Ravenna e Roma) è stata accusata di avere evaso circa 400mila euro. Dopo essere stata segnalata all’Inps dalla guardia di finanza, ora perderà il beneficio e dovrà recuperare le somme erogate.

L’influencer evasore risiede in Campania, a Giugliano. Ha messo da parte un reddito di 150mila euro, ottenuti tra il 2020 e il 2021. Gli altri due accusati risultano disoccupati allo stesso modo. Tutti e tre come attività facevano i “content creator” per piattaforme social e online. Una circostanza che li ha portati a ottenere in breve una enorme popolarità su internet, permettendogli di interagire con moltissimi follower. Non stupisce che le cifre dell’evasione siano così enormi.

