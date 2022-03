Roma, 7 mar – Le famiglie italiane crescono di numero, ma è una fake news, o per meglio dire una triste nuova tendenza dell’Istat, riportata dall’Ansa.

Famiglie italiane, famiglie unipersonali

Le famiglie italiane “aumentano” secondo il titolo dell’Ansa, ma sono, appunto, famiglie “unipersonali”. Secondo questa stramba definizione, il single, ovvero la persona sola, è una famiglia, ma per l’appunto di qualità “unipersonale”. Si potrebbe abbreviare dicendo che stiano scomparendo, o comunque riducendosi consistentemente, le famiglie di per sé. Ma con l’unipersonalità è quasi una bacchetta magica, possiamo anche parlare di aumento.

Ed ecco che, secondo il Censimento della popolazione diffuso dall’Istat riguardo gli anni 2018-2019, le famiglie unipersonali sono pari a 9.073.852 nel 2019, cioè il 35,1% del totale, contro il 12,9% del 1971. Insomma, le famiglie aumentano di numero. Ma, postilla, sono “unipersonali”. Vabbè. Il 15% circa delle persone che dimorano in Italia sono, quindi, sole. E alla loro crescita si accompagna, naturalmente, il crollo delle famiglie numerose. Nel 1971 i nuclei formati da 5 componenti o più erano 3.437.440, costituendo il 21,5% del totale. Oggi – o meglio nel 2019 – ce ne sono 1.318.804: appena il 5% delle famiglie censite.

Siamo una società di persone sole

A tutto ciò si aggiunge l’ovvia considerazione sulla malinconia di vivere in una società di solitari, di persone sempre più atomizzate e sempre meno relazionate con gli altri. Una società non società, con tutte le conseguenze che questo apparente paradosso comporta. E tutto ciò senza enfatizzare un altro dato direttamente correlato a quanto in oggetto, quello sulla natalità, che è in crollo verticale da decenni. Insomma, siamo soli e anziani. Le condizioni ideali di chi, senza nemmeno provare a protestare troppo, ha deciso di estinguersi.

Stelio Fergola