Roma, 4 mag – Ferrari è in gran forma, come dimostrano gli utili dell’azienda nel primo trimestre 2022 riportati dall’Ansa.

Ferrari, gli utili del primo trimestre 2022

Un inizio di 2022 scintillante per il cavallino rampante, il nomignolo con cui tutti conoscono il marchio Ferrari, che ha registrato utili particolarmente rilevanti in questo inizio dell’anno. I ricavi netti per il prestigioso marchio italiano sono stati pari a 1,18 miliardi di euro, ovvero una crescita del 17,3% rispetto all’anno precedente, oltre a un utile netto di 239 milioni (+16%).

Un trimestre “eccezionale”

Si parla, per la Ferrari, e quindi per il prestigio italiano nel mondo, di un primo trimestre caratterizzato da un “eccezionale” free cash flow industriale pari a 299 milioni di euro. E di consegne di tutto rispetto, pari a 3.251 unità, ovvero ciò che ci testimonia l’aumento del 17,3% rispetto al primo trimestre 2021. Ma sono tutte le statistiche a dare segno positivo: su tutti l’ebitda (il margine operativo lordo, che consente di verificare se la società realizza profitti positivi), pari a 423 milioni, con l’aumento del 12,5%.

L’importanza di Ferrari e dei suoi utili non è mai marginale per il ruolo che ricopre il marchio italiano non solo in patria, ma nel mondo. Specie in un contesto nel quale – purtroppo – l’economia nazionale fatica così tanto, una buona notizia è sempre uno spunto in più per sperare nel futuro.

Alberto Celletti