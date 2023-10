Frigoriferi a energia solare: in Kenya qualcuno ci prova

Roma, 15 ott – Sono molti gli africani che muoiono di fame: una delle cause questo triste fenomeno è legata al fatto che molti Paesi importino gran parte delle derrate alimentari che consumano esponendo i consumatori a oscillazioni dei prezzi su cui i singoli governi non possono intervenire, visto che le cause di questi aumenti sono da ricercare altrove.

Autosufficienza alimentare

Certo raggiungere l’autosufficienza alimentare è un obiettivo importante, ma oltre a produrre più cibo paesi africani devono intervenire sulla loro conservazione, visto che circa la metà dei raccolti marcisce sotto il caldo torrido per via della mancanza di sistemi di refrigerazione e queste perdite oltre a far salire enormemente il costo finale dei prodotti alimentari causa anche perdite economiche per i contadini che vedono ridotti i loro guadagni.

Frigoriferi a energia solare

La buona notizia pero’ è che qualcuno ha iniziato a risolvere l’emergenza: in Kenya alcuni imprenditori del luogo hanno creato una società chiamata SokoFresh, la quale affitta ai contadini sistemi di refrigerazione alimentati a energia solare. In pratica SokoFresh acquista il raccolto dai contadini e dai soldi ricavati deduce i costi per immagazzinare queste derrate i sistemi di refrigerazione medesimi, così da ridurre enormemente la quantità di cibo marcio a causa del caldo.

La scelta di usare sistemi di refrigerazione a energia solare non è casuale, bensì legata al fatto che in molte aree rurali non esista accesso all’energia elettrica: servono quindi soluzioni off-grid per alimentare questi frigoriferi e l’uso di pannelli solari è la soluzione migliore. SokoFresh c’e’ nasce nel 2019 da imprenditori kenioti in collaborazione con Enviu, EcoZen One Acre Fund, il World Food Programme. Il suo progetto è stato finanziato dall’Energy and Environment Partnership Trust Fund. Il fatto che il World Food Programme abbia aderito a questa iniziativa è importante perchè rappresenta una prova della concreta possibilità di aiutare gli africani nei loro paesi adottando soluzioni semplici ed efficaci: da questo punto di vista, un esempio da seguire per la nostra classe politica.

Giuseppe De Santis