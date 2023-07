Gas italiano: a settembre un decreto per l’estrazione

Roma, 22 luglio – Il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il primo Forum delle energie rinnovabili Renewable Thinking a Saint-Vincent ha annunciato l’arrivo di un decreto per l’estrazione del gas italiano.

Il nostro gas

“I primi giorni di settembre – ha dichiarato Pichetto – presento un decreto energia dove all’interno ci metterò tutta una serie di interventi vari che dobbiamo assolutamente fare per riordinare un po’ il quadro energia. Significa correggere una serie di cose, comunque adeguarle ai tempi”, compresa “l’opportunità di utilizzare anche i giacimenti di gas dei nostri territori, perché altrimenti corriamo il rischio in alcune realtà, in Adriatico, che peschino solo altri Paesi”. Una nuova indicazione da parte del Ministro che già a giugno aveva dichiarato che “Lo sforzo di decarbonizzazione non può tradursi in un approccio puramente ideologico”, intervenendo in occasione dell’assemblea annuale Eurogas, associazione europea del settore, organizzata con il supporto di Italgas.

Un nuovo piano

“Dobbiamo sviluppare rotte esistenti e aprirne di nuove, perché l’Italia sia il perno di un nuovo assetto del gas mediterraneo“, aveva poi aggiunto il Ministro. Ora, con questo nuovo annuncio sembra che l’Italia non si limiterà al passaggio, ma aprirà nuovi siti di estrazione che garantirebbero una sostanziale riduzione della dipendenza dall’estero. Una buona notizia e un’ottima iniziativa per far fronte ai rincari.

Sergio Filacchioni