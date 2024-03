Gender, il Papa si schiera: “il pericolo più brutto del nostro tempo”

Roma, 1 mar – Papa Francesco oggi si è schierato apertamente contro l’ideologia gender: l’occasione è stata l’udienza ai partecipanti del convegno “Uomo-Donna immagine di Dio”, in cui il pontefice è tornato sulla questione.

Il Papa: “cancellare la differenza è cancellare l’umanità”

Secondo Bergoglio è “questo incontro fra uomini e donne, perché oggi il pericolo più brutto è l’ideologia del gender, che annulla le differenze. Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l’umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione“. Il Papa non è nuovo ad uscite del genere, dopo un primo periodo fatto di benedizioni alle coppie gay che lo avevano arruolato (evidentemente suo malgrado, o malgrado la Chiesa) nelle file della sinistra progressista. Queste pesantissime parole tracciano però un confine evidente: che siano arrivate per reale convincimento o pressioni politiche interne alla Chiesa Cattolica resta un mistero da svelare. Il Papa – come ben sappiamo – si è distinto per una linea piuttosto “aperta” nei riguardi della comunità Lgbt.

I preti ne sanno una più del diavolo

Basti pensare che appena una anno fa, in una lettera al padre gesuita James Martin, ostile alla nuovo corso impresso da Bergoglio, il Papa dichiarò che “chi criminalizza l’omosessualità, sbaglia”. Certo, riconoscere il pericolo dell’ideologia gender non vuol dire automaticamente criminalizzare l’omosessualità, ma la sterzata è netta e ben evidente. “Certo che sti preti ne sanno una più del diavolo“, sentenziava Bellachioma nel film “Nell’anno del Signore”.

Sergio Filacchioni