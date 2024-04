Gentile, il ricordo da brividi di Amorese in Parlamento (Video)

Roma, 11 aprile – A pochi giorni dall’ottantesimo anniversario dell’assassinio del filosofo Giovanni Gentile sono state molte le iniziative messe in campo dal Ministero della Cultura: dalla mostra che verrà inaugurata a Roma lunedì al francobollo commemorativo, pubblicato oggi sulla pagina ufficiale Facebook di Poste Italiane.

Onore e tributo a Giovanni Gentile

“Fratelli d’Italia è decisamente soddisfatta della risposta del Ministro Sangiuliano sulle iniziative adottate per ricordare una figura fondamentale del Ventesimo secolo italiano, qual è Giovanni Gentile. Nella mostra che verrà inaugurata a Roma lunedì prossimo verranno riproposti la scrivania e l’ufficio del direttore scientifico della Treccani. Da quella scrivania sono nati i progetti che, nonostante l’omicidio del grande filosofo, non sono riusciti a seppellire: penso alla grande riforma epocale della scuola, sopravvissuta per decenni, all’umanesimo del lavoro, all’enciclopedia italiana, alla Domus Mazziniana, così come alla Normale di Pisa o al Centro Nazionale di Studi Manzoniani. Siamo contenti che il governo onori questa figura nell’ottantesimo anniversario della sua morte. Crediamo che sia stato il più grande filosofo del Novecento che abbia dato forma alla cultura e all’identità italiana”. Così è intervenuto il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, capogruppo in commissione Cultura e Istruzione alla Camera, che in Aula ha replicato alla risposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano all’interrogazione di Fratelli d’Italia al Question time.

Momento storico

Questo è sicuramente un momento storico per la ripresa di una figura chiave del novecento italiano come Gentile. Giuste le parole che ricordano come la sua morte sia stata un “omicidio” e non una “scomparsa”, come ha scritto Poste Italiane su Facebook. Da questa celebrazione poi la speranza è che quel pensiero vivente italiano che il filosofo ha incarnato torni ad essere motore e progetto di un modello diverso di Scuola Pubblica.

Sergio Filacchioni