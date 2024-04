Ottant’anni dall’assassinio di Gentile: il francobollo sul grande filosofo italiano

Roma, 11 apr – L’assassinio di Giovanni Gentile avvenne il 15 aprile 1944. A pochi giorni dall’ottantesimo anniversario di quell’atto vergognoso, questa volta il governo fa un’operazione sacrosanta, non solo organizzando la mostra a lui dedicata, ma ricordando in Parlamento il grande filosofo e facendo emettere un francobollo commemorativo, pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Poste Italiane.

Il francobollo commemorativo a 80 anni dall’assassinio di Gentile

La riscoperta di un gigante italiano del XX secolo passa anche per questo, sebbene le Poste utilizzino un approccio “istituzionale” e parlino di generica “scomparsa”, come se Gentile fosse morto nel suo letto per una polmonite, insomma. Si legge: “Francobollo commemorativo di Giovanni Gentile, nell’80°anniversario della scomparsa. Nell’immagine, un ritratto del filosofo, considerato tra i maggiori esponenti dell’idealismo italiano”. Bene ma non benissimo. In ogni caso, da qualcosa si deve pur cominciare.

Il ricordo commosso di Alessandro Amorese in Parlamento

Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese si è prodigato in un ricordo emozionante di Gentile in Parlamento, approvando la scelta del governo nella celebrazione del grande filosofo, anche con una mostra a lui dedicata a Roma, annunciata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Così Amorese: “Dalla scrivania di Giovanni Gentile come direttore della Treccani sono nate idee, progetti, che non hanno potuto seppellire con l’omicidio del corpo del grande filosofo. La riforma della scuola è sopravvissuta per decenni al grande filosofo Giovanni Gentile. L’attualismo, l’umanesimo del lavoro, sono sopravvissuti a Giovanni Gentile. L’enciclopedia italiana è tutt’ora in piedi. La scuola Normale di Pisa. Potrei andare avanti per ore per raccontare di un uomo che è nel pantheon dei grandi italiani”. Parla di omicidio Amorese. Nessuna “scomparsa” generica. E questo gli fa onore.