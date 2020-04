Roma, 15 apr – Il 12 aprile 1970 il Cagliari si laurea campione d’Italia per la prima ed ultima volta. Una storia che ci racconta come le imprese sono per sempre. “I ricordi vanno messi sotto teca, appesi a una parte e guardati. Senza tentare di rinnovarli. Mai”. Indro Montanelli. Forse il più grande giornalista d’Italia ci proietta in un ricordo che ha 50 anni. E’ il 12 aprile 1970. Cagliari tricolore. Una dimensione dove il calcio era agli albori del mondo moderno ad un passo dallo schiudersi nella stagione sessantottarda. La rivoluzione dei costumi dei Meroni (morto nel 1967), dei Vendrame e degli Zigoni – ognuno a modo suo scapigliato pallonaro – stava arrivando. I Dik Dik portano nelle nostre radio L’Isola di Wight, ma non è ancora il tempo delle influenze beat anglosassoni, in cima alle classifiche troneggia Domenico Modugno con La lontananza. Per quell’Italia lanciata verso il futuro la voce è ancora quella del migrante di Polignano a Mare cantore del nazionalpopolare. Perché la lontananza “sai è come il vento” e “brucia l’anima”. Ma la leggenda del calcio ha l’appuntamento, proprio come canta Ornella Vanoni. Accettare, per il calcio, questo appuntamento “è stata una follia”. “Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza”. Quel sole è Gigi Riva, la speranza Cagliari.

“Rombo di tuono”, il filosofo e gli altri

Sono passate cinque decadi da quando Casteddu ha guardato tutti dall’alto verso il basso. Era una squadra titanica. Albertosi; Martiradonna, Zignoli; Cera, Niccolai, Tomasini; Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva. In panchina il filosofo dell’ideologia italiana della pelota Manlio Scopigno. Tutti del nord a parte il meridionale Martiradonna, solo due toscani Albertosi e Niccolai ed il brasiliano, svenduto dalla Juventus, Nenè. In estate i dirigenti Arricca, Bellu e Scopigno tracciano la livrea dei rossoblù. Lasciano partire Roberto Boninsegna da Mantova in direzione Inter per ricevere Domenghini, Gori e Poli. Ma è Rombo di Tuono il baricentro della Sardegna. Lo troviamo “nel fiore della sua prestanza: atletica”, ha 26 anni, “non ha un piede molto delicato, in effetti non gli serve: ma nessuno riesce a battere a volo come lui, nessuno a rovesciarsi come lui em bycicleta, a staffilare da terra su calcio franco, a scattare, entrare, svellere. Riva è il condottiero effettivo del Cagliari: il match-winner sicuro, talvolta il mattatore”. Gianni Brera, ça va sans dire. Ruota tutto intorno a lui, corre rapido sulle strade sarde, spesso le Forze dell’Ordine chiudono un occhio quando lo vedono sfrecciare. Ed ha un vezzo particolare, ossimoro del futbal, le sigarette. Gianni Mura per intervistarlo, dopo un grave infortunio occorsogli in nazionale contro il Portogallo, gli procura un pacchetto di bionde servito direttamente in ospedale. La sublimazione del gruppo cagliaritano proprio nel fumo di sigarette. Un sabato sera precampionato nella stanza di Riva non si dorme. A giocare a poker ci sono lui, Gori, Poli ed Albertosi. Una bottiglia di whisky li osserva. Ad un tratto si apre la porta è Manlio Scopigno. Fosse un western di Sergio Leone sarebbe stato uno stallo alla messicana, tutti con un’arma in mano a tenersi sotto tiro a vicenda. Scopigno estrae dal taschino della giacca una sigaretta e serafico “Dà fastidio se fumo?”. L’armonia e le risate. Riva poi affermerà “da quel giorno saremmo andati in guerra per lui se ce lo avesse chiesto”. In guerra no, ma nell’Olimpo del calcio sì e per sempre.

Il sogno di un’isola errante

Il momento più alto a Torino contro la Juventus l’ultima ad arrendersi a metà marzo. I bianconeri vanno in vantaggio. Poi è il momento di Riva. Calcio d’angolo dalla destra di Nenè grappolo di avversari in area di rigore la palla spiove e ricade a due passi mucchio selvaggio. Si palesa Gigi Riva, solleva la sfera ineffabile con il ginocchio e di testa disegna una parabola a spiovere sopra Anzolin, l’estremo difensore di casa. Sublime controllo totale palla-corpo. Ci sarà ancora tempo per il vantaggio della Madama ed il pareggio cagliaritano sempre con Riva. La gioia il 12 aprile 1970 allo stadio di casa, dedicato ad Amiscora (il Vercingetorige locale, sempre Brera) contro il Bari liquidato 2-0. Cinquant’anni eterni, il tempo di una sigaretta, il fumo che si allontana. Il pallone non rimbalza più, ma Cagliari è stato epicentro del sogno di un’isola errante. Perché, checche ne dica il fratello figlio unico di Rino Gaetano, le mirabilie sul rettangolo verde esistono.

Lorenzo Cafarchio