Roma, 15 apr – Il Mes “non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo, il problema sono le condizionalità“. Così Matteo Salvini replica all’apertura di Silvio Berlusconi nei confronti del Meccanismo europeo di stabilità (e della maggioranza giallofucsia). “Una volta che accedi a questo fondo, per farsi restituire i soldi ti potrà dire aumenti l’età pensionabile, tassi la casa, tassi i risparmi in banca“, fa presente il leader della Lega. “L’accordo – sottolinea Salvini a Radio anch’io su Radio1 – non può andare sopra il trattato, una legge italiana non può superare la Costituzione; un fondo istituito con un trattato risponde al trattato. Gli economisti che lo negano dicono il falso. Se io dico che la Costituzione italiana può essere cambiata dalle leggi io gli credo? A Bruxelles possono parlare anche degli unicorni che volano, ma se gli unicorni non ci sono, non ci sono e quindi il Mes ha delle condizioni”.

Il leader della Lega: “Meglio emettere buoni del Tesoro esentasse”

Salvini spiega perché la Lega è contraria al Fondo salva Stati: “Non voglio che qualcuno non eletto fuori di Italia dica quando devo andare in pensione. Non vorrei che ci fosse il tentativo di qualcuno di garantire alla speculazioni straniere le aziende sane rimaste in Italia. Ci vogliamo vincolare mani e piedi”. Per il leader del Carroccio, una soluzione alternativa esiste: emettere buoni del Tesoro italiani esentasse per i cittadini: “Mettigli dei vantaggi, mettili esentasse e poi chiedi agli italiani cosa preferiscono…”.

Salvini “nicchia” invece di prendere le distanze da Berlusconi

Alla fine della fiera però quelle di Salvini restano solo parole. Il leader della Lega “nicchia” rispetto alla evidente e insanabile spaccatura in seno al centrodestra: Berlusconi si è schierato dalla parte dei Gualtieri, del Pd, dei filo-Ue, dei Renzi, di quelli che vogliono sottoscrivere il Mes, appunto, condannando l’Italia a pagarne le conseguenze per un tempo indefinito. Una presa di posizione da cui Salvini dovrebbe prendere nettamente le distanze, criticando l’apertura del leader di Forza Italia alla maggioranza giallofucsia. Apertura peraltro dal tempismo a dir poco sospetto, visto che nel governo il M5S resta fermamente contrario al Mes. Insomma, se Berlusconi lascia intendere la disponibilità di Forza Italia a una nuova maggioranza per dire sì in Aula al Fondo salva Stati bypassando il no dei 5 Stelle, Salvini oggi deve stigmatizzare tale apertura proprio in virtù del possibile inciucio di domani. Invece per adesso si limita a parlare di derby, temporeggiando. Ebbene, se proprio vogliamo utilizzare la metafora calcistica, gli elettori della Lega si aspettano che Salvini tifi eccome, che si schieri. Contro Berlusconi, perché è a favore del Mes.

Adolfo Spezzaferro