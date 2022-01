Roma, 31 gen – Le escort chiedono il green pass. È quanto si apprende dalla bizzarra notizia che si legge su Tgcom24.

Escort e green pass

Anche le escort chiedono il certificato green, e qualcuna vorrebbe pure scansionare il codice Qr. Ne parla la trasmissione Controcorrente, lanciando un servizio in cui l’inviato incontrava e parlava con diverse ragazze che, prima di vedere clienti, richiedevano il cosidetto “lasciapassare verde”. Una delle escort “a favore dei controlli” rispondeva così alle domande del giornalista al telefono: “Si tratta di un qualcosa che serve a preservare la salute di tutti, no?”.

C’è chi ha pure la segretaria e chi dissente

Qualche escort ha ben pensato di organizzare la richiesta del certificato verde in modo ancora più “professionale”, al punto di assumere una segretaria: “Ho pensato in maniera imprenditoriale: lei fissa gli appuntamenti e risponde al telefono quando non posso, poi misura la temperatura ai clienti, li fa igienizzare e chiede loro il Green pass. Ora vorrei riuscire anche a scansionare i codici Qr”. Ovviamente, dal servizio sono emerse anche escort contrarie al controllo. L’ultima intervistata, infatti, ha dichiarato: “Chi sono io per controllare il Green pass? Se avessi voluto controllarli avrei dovuto fare un altro lavoro“.

Alberto Celletti