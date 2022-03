Roma, 1 mar – La guerra in Ucraina miete vittime, come prevedibile, anche sugli indici delle borse, come riporta l’Ansa.

Scontri in Ucraina, la sofferenza delle borse

Piazza Affari in rosso, e le altre in calo vistoso. Il sesto giorno di guerra tra Russia e Ucraina ha dei riflessi sulle borse. Milano arriva al al traguardo di metà seduta (Ftse Mib -2,7% a 24.730 punti) con lo spread in rialzo a 153,2 punti e un calo del rendimento di 2,28 punti all’1,53%. Titoli singoli in gran parte in fase di crollo, da Intesa (-5,54%), l’Istituto che sta accusando maggiormente a Moncler (-5,94%). Pioggia di numeri negativi per Pirelli (-3,6%), Unicredit (-3,77%), Bper (-4,07%), Banco Bpm (-2,77%), senza contare Fineco (-5,16%). E poi ancora Nexi (-4,07%), Campari (-3,92%) e Nexi (-4,07%).Tra i rialzi, Leonardo, che grazie al riarmo dell’Ucraina sostenuto dall’Ue guadagna un +2,4%, Terna (+0,93%) ed Eni (+0,61%), ma questo anche per una situazione che, da mesi, per noi consumatori non è piacevole, con il greggio alle stelle (Wti +4,08% a 99,66 dollari al barile e Brent +5% a 102,97 dollari al barile).

I timori per il conflitto

I listini europei si fanno più pesanti, man mano che non giungono notizie confortanti da Est. La Russia intensifica il suo attacco all’Ucraina, lo fa nonostante le sanzioni, e le borse tremano. Dinamica logica di una situazione che non può piacere ai mercati. A metà seduta, tutte le borse europee arrivano sui minimi di giornata. Oltre a Milano (già citata, – 2,4%) in flessione Londra (-0,9%), Francoforte con un – 2,3%, e Parigi del – 2,6. Il prezzo del petrolio assume i toni emergenziali giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Quanto agli investitori, la tendenza attuale è di concentrarsi sull’oro, oggi valutato 1.922 dollari l’oncia. Ma anche sui i titoli di Stato, nonostante i rendimenti sino tutti in calo e sempre in una fase di “attesa”, visto che la guerra in Ucraina costringerà le banche centrali a contrastare l’inflazione. Si legge anche che “lo spread tra Btp e Bund si mantiene a 153 punti, con il rendimento del nostro decennale sceso all’1,56%. Il rublo, che in mattinata era riuscito a ritornare sotto quota 100 sul dollaro, ha nuovamente perso terreno e tratta a 102,4 sul biglietto verde. Chiusa la Borsa di Mosca, a Londra crollano i depositary receipts legati alle azioni dei colossi russi, come Gazprom (-30%) e Sberbank (-18%). In tensione anche le materie prime alimentari con il mais che sale del 2,8% e il frumento del 4,7%.”

Alberto Celletti