Roma, 8 mag – Vogue Italia, dopo l’intervista ad Elly Schlein, decide di rendere ancora più ridicola la sua posizione. Questo grazie alla “incredibile” intervista della sua direttrice Francesca Ragazzi, rilasciata alla trasmisione Mezz’ora in più, dove la rampante giornalista tenta disperatamente di dare sostanza a qualcosa che di sostanza non ne ha alcuna. Lo scopo? Giustificare l’immagine dell’attuale segretaria del Pd, ufficialmente alla guida di un partito che pensa ai poveri, nella pratica molto più interessato a questioni mondialiste e liberiste di tendenza. Quanto meno, non ne vediamo un altro, specialmente dopo le polemiche scatenate successivamente all’intervista.

Vogue Italia e i poveri

Vogue Italia ha grande considerazine per i poveri, non ci si azzardi a pensare il contrario. Tra un orologio e una borsetta firmata da esibire sui social, sono proprio i like dei poveri ad essere di grandissimo interesse. La Ragazzi, di fronte a Lucia Annunziata, fa sfoggio di tale messaggio, addirittura inquadrato come pseudosociale e valoriale, in un delirio di banalità, luoghi comuni e situazioni decisamente impossibili che per concentrazione ha avuto pochi rivali nella storia della pubbliche relazioni, soprattutto mediatiche. La difficoltà sta tutta nel cercare ad ogni costo di dare una sostanza “sociale di massa” all’eleganza costosa di cui la rivista è portatrice per chiunque non viva su Marte. Non si potrebbe fare diversamente, per cercare di conciliare la presenza sulle sue copertine del segretario di un partito che continua a prendere in giro tutti definendosi “dei lavoratori”. “Dobbiamo parlare a tutti al di là del ceto sociale, la moda non è elitaria nel suo messaggio”, dice. E si giunge così al passaggio più comico, nel finale, quando la Annunziata chiede: “Non è nemmeno così costosa nel suo messaggio?”. La Ragazzi replica: “Questo è diverso. C’è chi va a comprare un oggetto di moda perché se lo può permettere, ma chi vuole avvicinarsi a un brand di moda perché si riconosce nei suoi valori, oggi è possibile, grazie alle nuove piattaforme, al potersi esprimere liberamente“. Insomma, cari poveri, se non potete comprarvi una borsetta firmata, siete inclusi comunque grazie ai vostri like su Instagram. Certo, per la borsetta vi attaccate. Ma siete “inclusi”.

L’ipocrisia di un mondo snob che fa finta di essere umile



Non c’è niente di peggio dello snobismo spacciato per umiltà. Il “parlare a tutti”, quando al massimo i “tutti” sono le solite minoranze Lgbt arcobalenate rappresentanti l’unovirgola della popolazione, con relativi deliri su fluidità di genere, infischiandosene altamente di chi si trova in condizioni economiche disagiate, ancora peggio se ha la sfortuna di essere italiano. È il trionfo di chi, non pago di far parte di un mondo a tutti gli effetti aristocratico, ha pure la faccia tosta di spacciarsi per popolare. Grazie, Vogue Italia, avevamo bisogno di una manifestazione esplicita di ipocrisia come questa, che resterà negli annali come è giusto che sia.

Stelio Fergola