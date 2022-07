Roma, 13 lug – New York si prepara a un attacco nucleare? Quasi. Il curioso video di “istruzioni” pubblicato dai media statunitensi e riportato anche da Tgcom24 dispensa “consigli” in caso di scenari, per fortuna, al momento ancora non concreti.

New York, le “istruzioni” per l’attacco nucleare

I tre semplici consigli alla città di New York in caso di attacco nucleare si sintetizzano in queste parole: “Entra dentro casa, restaci e tieniti informato”.È stato lo stesso comune ha diffonderli in un video di circa un minuto e mezzo, pubblicato anche su Youtube.

Il video ha anche uno scenario quasi post apocalittico, visto che mostra una donna con lo sfondo di una città deserta. La signorina si esprime così: “Cʼè stato un attacco nucleare, non chiedetemi perchè ma ʼthe big oneʼ ha colpito”. Poi prosegue:”Ora ci sono tre importanti cose da fare. Primo: entra in casa il più velocemente possibile e restaci. Tieniti lontano dalla finestre”. Il tutto con un tono molto tranquillo, quasi da “assistente di volo” come è stato – forse correttamente – definito l’atteggiamento.

“Non rimanete nelle vostre auto”

Il discorso continua: “Entrate in un edificio velocemente con tutta la famiglia. State lontani dalle finestre. Secondo: chiudete tutte le porte e le finestre. Se avete un seminterrato rifugiatevi lì. Terzo: restate sintonizzati e seguite i media per qualsiasi informazione”. Sconsigliato assolutamente di rimanere nelle proprie automobili: “Non è assolutamente un’opzione”.

Alberto Celletti