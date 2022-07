«Invitiamo i ragazzi ad essere sensibili nei confronti dell’altro sesso — spiega — assistere a una scena del genere è fuorviante e diseducativo». Inoltre, «molte di queste iniziative vengono realizzate con l’appoggio della Polizia di Stato e dei Carabinieri e credo sia giusto che siano proprio le forze di polizia a fare il primo passo rettificando il rito». A far inorridire l’avvocato è in particolare il cosiddetto «lancio del cappello»: «Dopo il bacio degli sposi uno dei militari con un colpo di sciabola fa cadere il cappello dello sposo. Spetterà alla sua sposa raccoglierlo e a quel punto un altro militare darà un colpetto con la sciabola al fondo schiena della sposa».

Non sta a lei decidere

E vissero tutti felici e contenti. Giusto? Sbagliato! Perché in agguato vi è Posillipo pronta a gettare l’ombra del sessismo e della violenza di genere sul giorno più bello per una sposa. Come da copione ormai consolidato, l’avvocato in questione — ovviamente — non si premura di chiedere alle dirette interessate se si sentono oppresse da questo popo’ di rituale patriarcale: lo sa lei, e la sposa che malauguratamente non coglie gli intenti maschilisti celati nel rito delle nozze militari è una povera schiava sottomessa dal «maschilismo interiorizzato», come lo chiamano loro. «Un gesto sicuramente poco regale, maschilista e di chiara sottomissione, tant’è che in quello a cui ho assistito si è preferito tagliare questo ultimo atto, di certo non al passo coi tempi. E menomale…». Un gesto che, ad ogni modo, non sta alla Posillipo decidere se abolire o meno. Il suo matrimonio, come si evince dai social, è già stato celebrato. A lei va il caldo consiglio di non immischiarsi troppo nelle cerimonie altrui.