Il Mozambico punta sulle centrali idroelettriche per il suo fabbisogno di energia

Roma, 9 mar – Come molti altri Paesi africani anche il Mozambico punta a usare le fonti rinnovabili per coprire il suo fabbisogno di energia, ma a differenza di antri stati africani vuole farlo costruendo centrali idroelettriche. Il motivo di questa scelta sta nel fatto che questo paese è attraversato da diversi fiumi, su cui possono essere costruite centrali di questo tipo, come il fiume Zambesi, ovvero il quarto piu’ lungo dell’Africa. Sul succitato fiume c’è già una centrale idroelettrica da 2075 megawatt, ma adesso sempre sullo stesso letto ne verra’ costruita un’altra da 1500, per un costo di 5 miliardi di dollari, che verrà realizzata da TotalEmergies e da Japan Sumitomo.

Mozambico e centrali idroelettriche

Non si tratta delll’unico progetto in corso, ma di uno dei tanti di un piano più ampio, che mira ad aggiungere entro il 2040 14mila megawatt di produzione elettrica da fonti idroelettriche così da produrre abbastanza elettricità non solo per collegare tutti i cittadini mozambicani alla rete elettrica, ma anche per agevolare l’industrializzazione del paese. Al momento il Mozambico vende 1150 megawatt di energia idroelettrica al Sudafrica ma il governo sta considerando di terminare questa fornitura e dirottare questa la produzione al mercato interno.

Costi e prospettive

Per poter sfruttare tutto il potenziale idroelettrico il Mozambico necessita di 80 miliardi di dollari, mirando a ottenere queste risorse da investitori privati, oltre che da nazioni disposte ad aiutare i paesi più poveri, anche allo scopo di usare fonti pulite per produrre elettricità. A tale proposito esistono gia’ dei precedenti, visto che Sudafrica, Senegal, VIetnam e Indonesia hanno ottenuto fondi per ridurre l’uso di carbone per produrre energia quindi il Mozambico ha buone possibiltà di accedere a finanziamenti simili. Quanto all’utilizzo delle centrali idroelettriche, il Mozambico non è il primo Paese africano a fare uso di questa fonte di energia visto che anche l’Etiopia produce in questo modo quasi tutta l’energia consumata e anche la Repubblica Democratica del Congo sta valutando la costruzione di nuove centrali idroelettriche.

Giuseppe De Santis