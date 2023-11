Il “premierato” della Meloni sotto l’occhio critico di un seminario universitario: i dettagli

Roma, 29 nov – Il premierato di Giorgia Meloni è sotto l’occhio critico di esperti. Come ogni riforma costituzionale. Noi, dal canto nostro, abbiamo ribadito sempre la necessità di approvare una riforma che, sebbene più formale che sostanziale in termini di poteri reali, continua a “spostare pezzettini di Costituzione” verso direzioni più logiche (in questo caso, riguardanti l’elezione diretta del presidente del Consiglio). Certo è che la sostanza ben diversa dalla forma è oggetto di analisi difficilmente contestabili. Come quella che si farà nel seminario organizzato da Unidolomiti proprio sulla questione.

“Quale premierato del governo Meloni?”: il seminario di Unidolomiti

Il seminario di Unidolomiti intitolato “Quale “premierato” del governo Meloni?” si terrà il 20 dicembre presso la celebre università telematica. Qui di seguito, la locandina.

Spicca tra i partecipanti la presenza del professor Daniele Trabucco, costituzionalista, il quale aveva già espresso su queste pagine considerazioni critiche sulla riforma. Ma grande valore hanno anche i nomi di Carlo Iannello, Massimo de’ Manzoni (La Verità), o dell’avvocato Mauro Franchi.

Come partecipare al seminario

Per partecipare al seminario si può scrivere una mail a universita@unidolomiti.it. Il link diretto al seminario sarà attivo dalle 15:15 del giorno 20 dicembre. La discussione, pregna di contenuti interessanti, verterà su un momento abbastanza dirimente del percorso politico istituzionale.