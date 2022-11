Roma, 19 nov – “Per quello che noi europei abbiamo commesso negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci almeno per i prossimi 3.000 anni, prima di dare lezioni morali agli altri Paesi. Queste lezioni morali sono solo pure ipocrisia”. Lo ha detto Gianni Infantino, presidente della Fifa, nella conferenza stampa della vigilia dell’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar, in risposta alle critiche che in queste settimane stanno fioccando da ogni parte.

“Oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, oggi mi sento africano, oggi mi sento gay, oggi mi sento disabile, oggi mi sento lavoratore migrante”, ha riferito nel proprio discorso introduttivo. Gli organizzatori della Coppa del Mondo in Qatar sono oggetto di violente critiche sui diritti umani e la discriminazione, in particolare dal movimento LGBTQ, con l’avvicinarsi dell’inizio del torneo previsto per domani. La metafora introduttiva, osserva Infantino, “mi riporta alla mia storia personale, perché sono figlio di lavoratori migranti”, ha detto. “So cosa vuol dire essere discriminato, molestato, in quanto straniero. Da bambino sono stato discriminato (in Svizzera), perché avevo i capelli rossi. Il presidente della Fifa ha denunciato le “lezioni morali” che sono solo “ipocrisia“, alla vigilia dell’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. Il torneo da tempo è oggetto di forti critiche. “Quello che sta accadendo in questo momento è profondamente, ingiusto”, ha detto, ai giornalisti nella conferenza stampa inaugurale. “Le critiche al Mondiale sono ipocrite”.

Oltre l’overdose di cromosomi – a quanto pare – del numero uno della Fifa, sorprende ancora che nessun giornalista si faccia avanti e denunci le reali preoccupazioni riguardo Qatar 2022. Oltre i deliri LGBT e il mea culpa di Infantino a nome dell’Europa – chi l’ha incaricato poi di scusarsi per noi? – rimangono forti dubbi su questa edizione, che ha gettato sul bel gioco l’ombra di tangenti, sfruttamento della manodopera in una nazione al centro dei finanziamenti al terrorismo internazionale. Infantino levati dalle pal*e e chiedi scusa tu all’Europa per l’infamia con cui la Fifa si è venduta anche le mutande.