Roma, 26 mag – Niente laurea a cui assistere, c’è la finale di Europa League a Budapest. Così un uomo ha deciso di muoversi riguardo alla data del 31 maggio in cui la figlia otterrà il massimo risultato studentesco, coincidente con l’atto finale della seconda competizione europea tra Roma e Siviglia.

La figlia si laurea, lui va alla finale di Europa League: “Ho già i biglietti”

La ragazza si chiama Marta, si laurea mercoledì 31 maggio, ma il genitore preferisce andare alla finale di Europa League di Budapest tra Roma e Siviglia. L’uomo senza mezzi termini, ha detto alla ragazza di avere aver trovato i biglietti per seguire la squadra allo stadio ungherese. Di conseguenza, ma “con tutto il rispetto”, niente laurea. Qualcuno lo definirebbe quasi un erore post-moderno, questo tifoso irriducibile che non guarda in faccia a nessuno pur di seguire la sua squadra del cuore. Il nutrito fronte degli anti-calcio – in Italia come in altri Paesi – potrebbe sfogare tutta la sua rabbia, magari condendola con gli irrinunciabili “con tutti i problemi che ci sono, voi guardate una partita di pallone”. Insomma, di materiale per gustarsi lo spettacolo ce ne sarebbe in abbondanza.

La figlia: “Ci sono rimasta male”

La ragazza, intervenuta nel corso del programma “I Lunatici” su Rai Radio 2, ha raccontato così la vicenda: “Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio”. Ovviamente, il pubblico si è scatenato. Molti, sul modello del “sogno un mondo senza calcio” di cui sopra, hanno colto la palla – in tutti i sensi – al balzo: “Ma come si fa a mettere una partita di pallone davanti a un traguardo così importante per un figlio”. Qualcun’altro ha replicato: “alla fine scegliere una cosa del genere non è per forza sinonimo di cattiveria ed egoismo, se quel signore è un vero tifoso va compreso, anche le mamme e i papà devono fare cose per loro e non sempre e solo per il figli”.

Alberto Celletti