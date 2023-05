Roma, 26 mag – Ai mondiali Under 20 tiene banco lo scandalo della Nigeria. Per meglio dire, del suo capitano Daniel Bameyi, “ufficialmente” di 17 anni e dalla provenienza sportiva misteriosa.

Under 20, il capitano della Nigeria e la squadra che non esiste

Nell Under 20 del mondiale argentino il caso della Nigeria è quello quanto meno più bizzarro, per non dire tragicomico. Il capitano della squadra, di recente uscita vittoriosa dalla partita contro l’Italia, è finito sotto l’occhio curioso degli osservatori? Perché? Semplicemente, la squadra di club a cui dichiara di appartenere, lo Yum Yum FC, non esiste. Quanto meno da quanto emerso dai controlli, i quali hanno evidenziato come nel Paese africano nessuno ne abbia mai sentito parlare. I documenti ufficiali dell’Nff, ovvero la Federcalcio nigeriana, non mostrano alcuna traccia della suddetta società. Lo Yum Yum Fc, a seguito di ricerche semplicissime, viene infatti associato solo al nome di Bameyi, senza alcun tipo di dato ulteriore. Insomma, stando agli archivi, questa squadra non esiste.

I dubbi sull’età



A guardare Bameyi, dimostra come minimo dieci anni di più (ad essere generosi). Nulla di nuovo nel confuso universo dei calciatori africani, più volte in passato spacciatisi di età che non gli appartengono minimamente. Così la testata Own Goal, riprendendo le analisi su una “tradizione” ben poco onorevole, solleva dubbi anche sull’età di Bameyi, su cui pesano in particolare le convocazioni sia nell’Under 23 che nella nazionale maggiore della Nigeria. Inoltre, è piuttosto curioso che il calciatore sia il capitano della rappresentativa oggi concorrente in Argentina, visto che nella rosa sono presenti giocatori molto più esperti di lui.

Alberto Celletti