Roma, 26 mag – La sottile linea rossa tra eco-vandalismo ed eco-terrorismo. Tra gli attivisti di Ultima Generazione, c’erano pure soggetti che pianificavano attacchi a oleodotti. Sì, parliamo proprio di quei bravi ragazzi che si sperticano per il clima, quelli incensati dalla grancassa mediatica di sinistra, giusto per salire sull’ennesimo treno del piagnisteo politicamente corretto. Fra loro non ci sono soltanto pagliacci che si gettano il fango addosso, imbrattano monumenti, bloccano le strade e in generale si danno alle sciocchezze ribellistiche. No, tra gli appartenenti a Ultima Generazione c’è anche chi voleva sabotare l’oleodotto di Trieste.

Ultima Generazione, gli attivisti che volevano sabotare l’oleodotto di Trieste

Tra le azioni criminali che avrebbero pianificato due dei sette appartenenti a Ultima Generazione indagati dalla polizia tedesca, nell’ambito di un’inchiesta sui finanziamenti all’organizzazione, c’era anche il sabotaggio dell’oleodotto Transalpino, tra la città baverese di Ingolstad e Trieste. In Germania, l’indagine ha portato a numerose perquisizioni, oltre a sequestri di conti bancari e altri beni. I sette indagati hanno tra i 22 e i 38 anni.

Per la Procura di Monaco, la raccolta fondi di questi eco-esaltati avrebbe fruttato quasi un milione e mezzo di euro. Non solo, sempre secondo le autorità tedesche “i fondi sono stati utilizzati dagli attivisti principalmente per commettere ulteriori azioni criminali“.Tra queste appunto anche il sabotaggio dell’oleodotto della società Siot-Tal che collega Ingolstadt con il porto di Trieste. Stando alle prime ricostruzioni, il blitz tentato sarebbe stato piuttosto maldestro, in una zona recintata e con l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza: chiusura dell’oleodotto, durata per fortuna un lasso di tempo molto breve.

Alessandro Della Guglia