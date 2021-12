Roma, 20 dic – Otto milioni di disdette per Natale e Capodanno. Questo il bilancio attuale registrato da Demoskopika per il primo giorno del 2022, e pubblicato da Tgcom24.

La buona notizia è che almeno più della metà degli italiani (circa il 52%) andrà in vacanza per le festività di fine anno, e il 24% ha già prenotato. C’è un 15% di indecisi, ma si parla comunque di quasi 18 milioni, e 9 su 10 sceglieranno mete italiane. Dall’altro lato, però, arrivano le dolenti note, e non sono poche: 24 milioni hanno scelto di non partire (circa il 48%), ma forse il dettaglio più preoccupante sono gli otto milioni che hanno fatto una disdetta per Natale e Capodanno.

La gente, a quanto pare, ha paura. Quanto meno è confusa, al punto da presentare disdetta per le festività. Paura del covid in generale, paura della variante Omicron (enormemente sovraesposta da tutti i media) ma soprattutto paura della organizzazione pandemica in generale, magari di nuove chiusure, fastidi e restrizioni, peraltro ormai vicine ad essere annunciate anche dal governo. È questo il 16% di chi ha deciso di rimanere a casa, di chi ha presentado disdetta per Natale e Capodanno. Ed è difficile che il rumore esasperato sulla Omicron non abbia influito.