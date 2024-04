La rinascita del Burkina Faso: un tema da approfondire

Roma, 7 apr – Il Burkina Faso potrebbe essere un esempio di ciò che non funziona in Africa Non bastasse il colpo di Stato che ha sepolto le speranze di portare un po’ di democrazia in questa parte di Africa, c’è anche da dire che buona parte del Paese è controllato da gruppi islamici radicali che alimentano il terrorismo e portano insicurezza in tutta l’area.

Burkin Faso, un Paese da riorganizzare

Sarebbe logico pensare al Burkina Faso come a un Paese fallito, ma per fortuna le cose non stanno così, visto che anche in questa parte di Africa è possibile vedere segnali di miglioramento. La giunta militare che controlla il Paese ha iniziato una battaglia per portare sotto il controllo dello Stato aree che erano controllate da gruppi islamici radicali: questo sta portando risultati visto che in buona parte di questi territori adesso c’è maggiore sicurezza.

Uno sviluppo necessario

Inoltre la giunta militare ha varato diverse riforme volte a migliorare la crescita economica del Paese: come risultato gli esperti del Fondo Monetario stimano che nel 2024 la crescita economica sarà del 5,5%, un aumento rispetto al 3,6% del 2023. A spingere questa crescita, oltre all’agricoltura, c’è anche il settore minerario. A tale proposito è importante notare che il Burkina Faso sia uno dei più importanti produttori di oro dell’Africa: per massimizzare i benefici dall’estrazione di questo minerale la giunta militare ha incentivato la costruzione di una raffineria riguardo l’oro estratto. Da parte sua il Fondo Monetario ha preso atto dei progressi fatti da questo paese e ha erogato un prestito di 32 milioni di dollari, parte di un accordo quadriennale di 302 milioni che ha lo scopo di ridurre la povertà e stabilizzare l’economia.

Giuseppe De Santis