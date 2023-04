Roma, 1 apr – Ancora una volta uno storico successo scientifico hai i colori del tricolore, nella giornata di ieri è ripartita dalla Nuova Zelanda alla volta dell’Italia la nave rompighiaccio Laura Bassi, la quale ha toccato il punto più a sud mai esplorato e rilevato un vero e proprio tesoro quale pregiati campioni scientifici importantissimi per gli studi sul clima. L’imbarcazione di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geografia Sperimentale (OGS) ha portato la ricerca italiana nel punto più a sud dell’Antartide raggiungibile via mare e ultimato le ricerche previste dalle campagne nel Mare di Ross.

Il progetta della “Laura Bassi”

Quest’anno, oltre ai campioni provenienti dalle attività scientifiche svolte presso la Stazione italiana Mario Zucchelli, la base Concordia e quelli prelevati nel corso delle due campagne oceanografiche della nave Laura Bassi, sono trasportati dalla nave anche i primi campioni di ghiaccio del progetto Beyond Epica-Oldest Ice. Questo progetto europeo, coordinato dal Cnr, mira a ricostruire l’evoluzione del clima terrestre negli ultimi 1,5 milioni di anni, attraverso lo studio del ghiaccio più antico del mondo. Per facilitarne lo spostamento, i campioni sono stati sezionati in segmenti di circa un metro e stoccati in 24 casse, prima trasportate in aereo da Concordia fino alla base italiana Mario Zucchelli dove sono state inserite in una speciale cella refrigerata containerizzata, caricata successivamente sulla Laura Bassi.

L’eccellenza italiana che torna sempre

Il ruolo fondamentale dell’Italia nella ricerca scientifica e sempre più forte, così come dimostrato dal record storico raggiunto dalla rompighiaccio Laura Bassi. Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è coinvolta a pieno in questo progetto internazionale come partner e gestore della totalità delle attività logistiche, a dimostrazione ulteriore di come sia possibile incidere a fondo e come il nostro paese disponga di tutte le competenze e risorse per imporsi nello scenario internazionale.

