La str***a della Meloni distrugge De Luca: gli italiani sono con il premier

Roma, 29 mag – Giorgia Meloni contro Vincenzo De Luca: vince il premier. Il Tempo, nell’edizione di oggi, fotografa la situazione in modo abbastanza schietto. Sui social gli italiani si schierano in maggioranza con il presidente del Consiglio, dopo che quest’ultimo, in visita a Caivano, aveva risposto al presidente della regione Campania che l’aveva chiamata “stronza” precedentemente….

Meloni la str***a vince su De Luca

Il sentimento preponderante sui social è piuttosto definito: il 56% sta con la Meloni, il 44% la critica. Perché certo, anche la volgarità di risposta non può piacere completamente. In ogni caso i commenti sparsi certificano la tendenza. “Grande Giorgia” è uno dei più diffusi. Poi “Ha fatto bene, è stata coraggiosa!”. E poi un più diretto e chiaro “gli ha fatto fare una figura di merda”. Indubbiamente chi perde nella contesa – del tutto volgare in qualsiasi senso la si interpreti – è proprio De Luca, il quale magari tenendo la lingua a freno poteva incidere decisamente meglio nella diatriba a distanza con il premier.

L’atto del presidente campano meritava una risposta

Impossibile non reagire di fronte a un caso di maleducazione istituzionale (e non solo) come quello del presidente della regione Campania. Forse Giorgia Meloni lo ha fatto in modo poco ortodosso, ma indubbiamente efficace, rispedendo al mittente l’atto volgare e riscuotendo anche un importante successo mediatico.Anche considerando che le emozioni rilevate dalle reazioni social sono in gran parte di sostegno (oltre il 32% delle rilevazioni) seguio dalla vergogna (oltre il 29) e dalla rabbia (il 10).