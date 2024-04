L’Algeria punta sul solare per soddisfare il suo fabbisogno di energia

Roma, 21 apr – L’Algeria è un grosso produttore di petrolio e gas ma nonostante questo il governo, per soddisfare la domanda interna, punta alle fonti rinnovabili col duplice obiettivo di preservare l’ambiente e massimizzare la quantità di idrocarburi da destinare alle esportazioni.

Algeria ed energia solare

Grazie ai suoi deserti l’Algeria ha grosse potenzialità nella produzione di energia solare: per tale motivo l’esecutivo ha dato il via libera alla costruzione di 20 centrali solari per produrre 3mila megawatt di elettricità. La prima parte di questo piano riguarda la costruzione di 15 impianti solari in 12 province: ogni impianto produrrà tra gli 80 e i 220 megawatt per un totale di 2000. I rimanenti mille megawatt di elettricità verranno prodotti da 5 impianti, ognuno con una capacità che varia dai 50 ai 300.

Le società dietro le operazioni

A costruire queste centrali solari saranno sia società algerine che straniere, e il coinvolgimento di queste ultime non è casuale: il governo vuole che le imprese algerine acquistino tecnologie e conoscenze dalle società straniere, così da poter guadagnare abbastanza esperienza per portare avanti in futuro progetti di questo tipo non solo in Algeria, ma magari anche in altri paesi. I tempi di realizzazione di questi progetti sono stimati in 22 mesi e verranno finanziati dal governo algerino. C’è una considerazione da fare per quanto riguarda queste centrali solari: l’elettricità prodotta, oltre ad essere utilizzata per soddisfare i bisogno energetici degli algerini, potrebbe anche essere utlilizzata in futuro per produrre idrogeno verde da esportare in Europa. Al momento questo è solo un piano, ma non è da escludere che in futuro l’Europa possa importare idrogeno dall’Algeria, prodotto con l’elettricità di queste centrali solari.

Giuseppe De Santis