Roma, 26 ago – Un’anziana prende a schiaffi uno steward. E il contesto è ancora più bizzarro: quello di un volo da Manchester a Rodi, in Grecia, come riporta Today.

Anziana versus steward: tutto per un gin tonic

L’anziana attacca lo steward e lo prende a sberle. Il momento topico, quando l’uomo le ha preso il gin tonic dal posto. La donna, settant’anni circa, a quel punto è impazzita e a iniziaro a colpire il dipendente della compagnia aerea Jet2, sull’aereo in viaggio tra Inghilterra e Grecia. A quel punto, il caos: la confusione generale all’interno del velivolo ha spinto il comandante ad atterrare a Monaco per far scendere la irrequieta signora.

Aveva chiesto anche lo champagne gratis

Il rapporto tra l’anziana, gli steward e l’aereo era stato teso sin dal decollo. Appena partiti, la donna aveva chiesto lo champagne gratis, ma non era stata accontentata. Così le arriva il famigerato gin tonic, che però non serve a quietarla. E quando gliel’hanno portato via, apriti cielo (in tutti i sensi). I dipendenti della compagnia, a quel punto, hanno cercato di calmarla, ma non c’è stato niente da fare. Alcuni passeggeri hanno lamentato anche comportamenti decisamente poco ortodossi della signora, che avrebbe perfino urinato sulla sua poltroncina. Alla fine, la donna viene portata via da nove poliziotti e fatta scendere a forza in Germania. La scena è stata filmata ed è diventata virale su TikTok.

Alberto Celletti