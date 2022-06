Roma, 3 giu – Joe Biden protesta contro le stragi, ma in pratica non contro le armi. E già i contenuti del suo discorso al Congresso – riportato anche da Tgcom24 – lo rendono evidente. L’imbarazzo, specialmente in chi – come noi – vive al di fuori di quel contesto malato, cresce a dismisura.

Joe Biden, l’imbarazzante tentativo di “protesta” contro le stragi

Già qualche settimana fa il prode Joe si chiedeva “come mai queste stragi solo da noi?”. Una domanda ai limiti della pena logico-deduttiva, visto il contesto statunitense sul tema. Ora il presidente americano chiede leggi più stringenti sulle armi. Già, ma di che tipo? Già questa frase mette tanta tristezza: “Dobbiamo fare qualcosa questa volta: non si tratta di strappare le armi a qualcuno o diffamare chi ha armi legalmente”, per poi aggiungere che “dobbiamo vietare le armi d’assalto”. Insomma, partiamo bene: per carità, non diffamiamo chi ha armi legalmente. Peccato che negli Usa praticamente tutti possano averle legalmente. Ma allora, caro Joe, di che diamine stai parlando? Proseguiamo.

La misura inutile: l’età minima per l’acquisto di armi che sale a 21 anni

Niente fucili semiautomatici (consentiti da Bill Clinton nel 1994), tutto il resto sì. Niente caricatori ad “alta capacità”, tutti gli altri vanno bene. E per carità, non “sequestriamo le armi di nessuno”, ma in compenso proteggiamo “il nostro diritto di andare a scuola, in un negozio, in una chiesa senza essere uccisi”. E come diamine vorresti farlo, caro Biden, se il “proiettile per tutti” non lo discuti mai? Ma le buffonate ipocrite avanzano quando Biden dichiara che il secondo emendamento della Costituzione americana (quello che garantisce il possesso di armi per difesa personale) “non è assoluto”. Bella forza. Ma mi raccomando, senza toccarlo mai fino in fondo. E proponendo la più inutile delle misure, come riportato anche dall’Ansa: alzare a 21 anni l’età minima per l’acquisto di armi, come già avvenuto nello Stato di New York. Senza dubbio, un eventuale psicopatico a 18 anni, nei tre anni successivi smetterà di esserlo. Vero, Joe?

La “guerra perenne” americana

Texas, West Virginia, Tulsa, Iowa. Quasi 40 vittime. In pochissimi giorni, poco più di una settimana. Stragi da guerra, ma in una società – in teoria – pacifica. L’avevamo definita “cultura della sparatoria” qualche giorno fa, e avevamo ragione. Un Paese che, senza contare le stragi, annovera perfino bimbi che minacciano di eseguirne, non può essere definita in altro modo. Per non parlare del “boom” di richieste di giubbetti antiproiettile. Che ci sia qualcosa di malato è più di un’opinione, è un dato di fatto. Come è un dato di fatto la legittimità della difesa personale. Ma un conto è garantire che una persona aggredita si possa difendere senza subire addirittura un processo, un altro è consentire a tutti – ma proprio a tutti, o quasi – di premere il grilletto presupponendo praticamente sempre la sua buona fede.

Stelio Fergola