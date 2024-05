Lo sciopero Rai è l’ennesimo caso di cultura dominante che si spaccia per vittima

Roma, 7 mag – Basterebbe ragionare un minimo: ma che sistema opprimente è uno in cui tutta la stampa rimbalza in modo praticamente unanime uno stesso e identico messaggio? Non ci vuole neanche un genio per capirlo, sarebbe sufficiente semplicemente fare le dovute addizioni e unire i puntini. Siamo veramente a un dato a prova di stupido, e lo sciopero Rai non dovrebbe ingannare chi abbia un minimo di arguzia o che non sia in malafede.

Lo sciopero Rai per urlare contro l’oppressione…a reti e giornali unificati

Il direttore di Report Sigrido Ranucci è uno dei più classici, diciamo, con il suo “c’è un clima di oppressione politica”. Ma tu guarda che tempi siamo costretti a vivere. Per il resto basta una ricerca su google per far capire quanto il “sistema” di un governo (espressione di una cultura che non conta assolutamente nulla) abbia reale incidenza. Mezzo mainstream (e siamo generosi, visto she si può parlare agilmente di totalità) a parlare dello sciopero Rai “contro l’oppressione”. Con l’oppressione presente. C’è qualcosa che non quadra, e non serve essere dei geni della politica per rendersene conto. Certo, più sofisticato delle scemenze riguardanti la “occupazione militare”, a cui può credere forse un bambino di cinque anni. Ma in ogni caso, niente che non sia ampiamente “sgamato”,

Se credi a queste cose non ci sono terze strade: o sei stupido o sei complice

L’unico motivo per cui lo sciopero Rai in questione è scoppiato è per rinnovare una strategia tipica della sinistra: quella di spacciarsi per vittima quando in realtà detta legge su praticamente tutti i temi dirimenti del nostro tempo (globalizzazione, liberismo, europeismo, immigrazionismo, il solito antifascismo e le variabili dei temi etici sui quali ancora non hanno conquistato tutta la piazza). Non ce n’è un altro. E chi non lo capisce o è cretino o è complice. Basti pensare che in basso alla foto che abbiamo ritratto della ricerca google, in primo piano, c’è – bontà sua – un pezzo de il Giornale. Il quale peraltro su quasi tutto segue la cultura dominante. Ma che – non è un caso – ha un taglio diverso. E ricorda come, per la prima volta nella storia, non ci sia l’adesione al 100% in azienda circa lo sciopero. Anche qui unire i puntini non è difficile, anche prima di “scoprire” che a promuovere la sollevazione sia stato Usigrai, ovvero un sindacato di sinistra (che sorpresa!): è la solita minoranza che comanda, tanto in Rai quanto altrove, ha bisogno – come sempre, ciclicamente – di mostrarsi vittima di non si sa bene cosa. Pur dicendoci cosa pensare da decenni. Sono questioni a prova di ritardato. A chi legge, l’onere di non dimostrarsi tale.

Stelio Fergola