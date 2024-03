L’ombra oscura del vaccino anti Covid: cinque indagati per la 18enne morta dopo il siero

Roma, 8 mar – La morte di Camilla Canepa e i sospetti sul vaccino anti Covid fa parlare di sé anche a due anni di distanza. Inevitabile, consideata la tragedia che coinvolse la giovane all’epoca della pandemia e delle forzose inoculazioni dei vari sieri…

L’oscurità del vaccino Covid: la morte della giovane Camilla

Camilla Canepa morì a soli 18 anni, nel giugno del 202 dopo aver assunto il vaccino Astrazeneca durante un open day. Già allora la Procura di Genova, per bocca dei periti Luca Tajana e Franco Piovella, nella loro relazione di 74 pagine avevano analizzato le cause della trombosi cerebrale per carenza di piastrine che il 10 giugno scorso stroncò la vita della diciottenne di Sestri Levante. “E’ colpa del vaccino, quindi, come avevano sempre sostenuto famigliari e medico curante. Camilla non aveva malattie pregresse, come molta stampa mainstream si era affrettata a insinuare a cadavere della giovane ancora caldo. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di ignoti”.

Cinque indagati

Come riporta l’Ansa, sono ben cinque indagati nell’inchiesta sulla studentessa di 18 anni di Sestri Levante all’ospedale San Martino di Genova. Nei giorni scorsi è stata comunicato dalla procura stessa l’avviso di conclusione indagine. Quanto ai medici, essi potranno chiedere entro 20 giorni di farsi interrogare. L’autopsia su Camilla all’epoca aveva parlato piuttosto chiaro: “Non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco”. E per l’appunto, la morte per trombosi era “ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid”.

Aurelio Del Monte