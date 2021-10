L’open day

Camilla Canepa si era vaccinata il 25 maggio scorso, approfittando di uno degli open day organizzati dalla regione Liguria aperto a tutte le fasce d’età. Pochi giorni prima, cioè, che il governo emanasse la circolare in cui si riservava la somministrazione di AstraZeneca solo agli over 60. Proprio dopo la sua morte, infatti, si era deciso di riservare in via precauzionale l’uso del vaccino di Oxford a chi avesse più di sessant’anni. Il rapporto dei periti specifica che la compilazione dell’anamnesi compiuta nell’hub e i passaggi della vaccinazione erano stati eseguiti correttamente. E’ anche emerso che la «familiarità» alla trombocitopenia, (una malattia caratterizzata dalla drastica riduzione del numero di piastrine circolanti) non riguardava Camilla, ma un suo parente.

Rimandata a casa dal pronto soccorso

Non è stato rilevato alcun profilo penalmente rilevante, invece, per il personale del pronto soccorso di Lavagna che rispedì Camilla Canepa a casa il 3 giugno dopo che questa si era presentata con cefalea e fastidio alla luce. Ciononostante, su questo punto i familiari di Camilla si riservano di operare ulteriori verifiche con il proprio consulente. «Al primo ricovero era già in atto la reazione al vaccino e poteva essere interpretata come tale. Ma in quel contesto e in quella fase storica ancora se ne parlava poco, e una correlazione non era di così facile intuibilità».