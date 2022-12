Roma, 6 dic – Un italiano in coma dopo un pestaggio. Il fatto drammatico è avvenuto a Londra, come riporta Tgcom24. In questo momento, il giovane lotta tra la vita e la morte.

Londra, il pestaggio a un giovane italiano: è in coma

Il 25enne italiano è originario di Fondi (Latina) e si chiama Marco Pannone, attualmente in coma dopo essere stato aggredito fuori da un pub. Il pestaggio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato: il ragazzo è stato ripetutamente colpito a pugni, prima di essere lasciato a terra in condizioni agonizzanti. Successivamente è stato portato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital. Sabato mattina sono stati avvisati i suoi familiari in Italia, intorno alle 10, da un amico del ragazzo. Il messaggio veniva così pubblicato sul profilo della sorella maggiore, avvidanso che Marco era stato aggredito e portato in ospedale.

Il volo dei familiari in Inghilterra

La famiglia si è mobilitata immediatamente. In particolare, lo ha fatto lo zio del ragazzo, che è immediatamente partito per Londra, seguito poco dopo dai genitori. L’uomo così si è espresso sulla vicenda drammatica: “Appena atterrato sono andato in ospedale. Una dottoressa gentile mi ha spiegato che le condizioni di Marco sono molto gravi, che è arrivato in condizioni disperate e hanno dovuto asportare una parte di calotta cranica per cercare di ridurre la pressione e salvargli la vita”.

Alberto Celletti