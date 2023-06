Roma, 15 giu – Il maltempo non dà tregua all’Italia. Dopo le alluvioni romagnole e i profondi disagi anche nelle Marche e in Toscana, nuovi allarmi vengono lanciati dalle autorità per i prossimi giorni, come riporta Tgcom24.

Maltempo, le allerte in Italia: ecco le regioni interessate

L’area di maggiore interesse per pioggie e temporali è il CentroSud. Così sono scattate allerte arancioni in ben cinque regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, in particolare, ha deciso la chiusura di ville, parchi pubblici e cimiteri per tutta la giornata. Altre allerte meno gravi sono statw comunicate per la già martoriata Emilia-Romagna, per il Lazio, ma anche per Umbria, Sicilia, Marche e Sardegna e Lombardia. A Roma, intanto, è stata ordinata la chiusura delle banchine del Tevere: una decizione della Protezione Civile per ragioni di sicurezza, visto che il fiume con tutta probabilità si innalzerà nei prossimi giorni.

Un’estate tutt’altro che “gretina”



È quanto si prevede da tempo: la stagione estiva promette di essere tutto meno che “surriscaldata” alla “gretina maniera”. Il pesantissimo anno di siccità è stato controbilanciato – e con dannosissimi interessi – da precipitazioni fortissime lo scorso mese, in cui nello spazio di due o tre giorni si è recepita una quantità d’acqua che – normalmente – si rivece in cinque o sei mesi. Delle vere e proprie “bombe” che hanno distrutto paesaggi, città e, ovviamente, anche raccolti. Nel frattempo il governo discute: a Palazzo Chigi si è riunito il tavolo di coordinamento sull’emergenza alluvione in Emilia-Romagna, presieduto da Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

Alberto Celletti