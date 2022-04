Milano, 7 apr — Un brutto fatto di cronaca, come sempre più spesso ne accadono, che ha visto coinvolte tre donne molestate sessualmente da un immigrato marocchino… ma con un risvolto decisamente inedito, che bene fa capire il livello di esasperazione della cittadinanza nei confronti di questi episodi criminosi ormai fuori controllo.

I fatti si sono svolti a Rozzano, comune dell’hinterland milanese, nella serata di mercoledì 6 aprile. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino, ha prima preso di mira due minorenni molestandole alla fermata del tram fuori da un supermercato. Poi, una volta salito sul mezzo pubblico, ne ha puntata una terza. Ma lo straniero non aveva tenuto conto della reazione di un gruppo di ragazzini, che hanno reagito impedendo la violenza facendolo finire in manette con l’accusa di violenza sessuale. Lo riporta MilanoToday.

Marocchino molesta tre donne, gruppo di ragazzini lo pesta

Sono stati i militari dell’Arma a bloccare il maniaco: intervenuti per sedare quella che inizialmente sembrava un’aggressione, si sono resi conto che la chiamata nascondeva una realtà ulteriore: mentre i carabinieri identificavano il marocchino, che presentava visibili escoriazioni sul volto, si è avvicinata a loro una donna di 34 anni, raccontando che proprio quello straniero, poco prima, le si era avvicinato sbottonandole la giacca e palpandole il seno. Alle urla della donna aveva prontamente risposto un gruppo di ragazzini, che immediatamente avevano bloccato l’immigrato, picchiandolo, per poi dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Non è passato molto tempo prima che una donna si presentasse in caserma denunciando lo stesso uomo per aver palpeggiato, con le medesime modalità della 34enne, anche la figlia 17enne e un’amica, mentre si trovavano alla fermata del tram di fronte al supermercato Pam. L’uomo è stato quindi condotto al pronto soccorso dell’Humanitas per medicare le ferite riportate nel pestaggio. Una volta ricevuta la prognosi, per il 33enne sono scattate le manette. Attualmente risulta detenuto a San Vittore.

Cristina Gauri