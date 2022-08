Roma, 23 ago – Sei sul motorino, quando non eravamo abituati nemmeno a sentir parlare di cinque. Al massimo, il classico “numero tre” era stato quello più inflazionato, per descrivere la scomoda – e pericolosa – pratica.

Sei sul motorino, video virale



Anche la difficoltà nel contarli, per quanti sono. E la comunicazione fatta a un consigliere comunale parla perfino di questo, nel commentare l’assurdità: “Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all’altro. Che vergogna”. Ebbene si, sono in sei, sullo stesso motorino. La risoluzione del video, estremamente bassa, rende complicato pure vedere la “disposizione” sul ciclomotore. Anche se, con un po’ di impegno, ci si arriva

La denuncia inviata al consigliere Borrelli

Il video è viene inviato al consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. E la lista delle denunce ricevute è lunga, spesso inerenti fatti costituenti illeciti o – nella migliore delle ipotesi – atti di inciviltà. Lo scooter del video circola a Scampia, e i sei ragazzi uno sopra l’altro sono divisi così: quattro sul sellino e due alle spalle. Quasi una posizione acrobatica, da circo. Ovviamente senza casco, e con la differenza di essere per strada, mettendo in pericolo sé stessi e gli altri.

Alberto Celletti