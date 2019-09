Milano, 5 set – Ci risiamo, puntualmente. Dopo la seconda giornata del campionato di calcio di serie A eccoci di nuovo col “razzismo” negli stadi. L’ultimo casus belli sono stati alcuni cori uditi allo stadio di Cagliari rivolti al nuovo centravanti dell’Inter Romelu Lukaku, belga di origini congolesi. È successo che, negli istanti in cui il costoso neo acquisto nerazzurro calciava il rigore conquistato da Sensi, dagli spalti sono piovuti, oltre ai fischi di rito, anche quegli ormai noti suoni che ricordano il verso della scimmia (uh uh).

Conte ha minimizzato

Quei cori hanno riportato al centro del dibattito calcistico e politico il consueto “allarme razzismo”. Va detto che il giocatore in questione si è limitato a un’occhiataccia risentita verso la curva avversaria una volta realizzato il penalty, mentre l’allenatore interista Conte ha dichiarato di non aver sentito nulla dalla panchina. Ma subito dopo una parte della stampa ha ingigantito e rilanciato l’episodio trovando eco, ancora una volta, soprattutto all’estero, dove non aspettano altro che dipingere l’Italia come la culla di ogni nefandezza civile.

Il solito Thuram





Ecco quindi le solite prediche dei giornali americani, inglesi e francesi, oltre ai commenti indignati dei paladini pallonari dell’antirazzismo, come Lilian Thuram che ci bolla come “Paese sessista, omofobo e razzista”, il che non gli ha impedito evidentemente di fare una montagna di soldi e di raccogliere titoli e onori sul nostro suolo. Il senegalese Demba Ba, nel giustificare con tale situazione il motivo per cui non è mai voluto venire in Italia, arriva a dire: “Vorrei che i giocatori di colore lasciassero quel campionato: sicuramente non fermerà la loro stupidità e il loro odio, ma almeno non peseranno sulle altre razze”. A parte l’espressione “altre razze” (ma non era vietato?), siamo evidentemente al delirio.

Tutto questo perché qualche tifoso di una squadra di cui, peraltro, fanno sempre parte osannati beniamini dalla pelle scura, fa “uh uh” a un temuto avversario?

Il razzismo non c’entra

È fin troppo banale spiegare da parte di chi conosce le cose da stadio che i calciatori “nemici” vengono presi di mira per le proprie caratteristiche più evidenti o note: dai capelli alla provenienza geografica, dai propri trascorsi alla moglie famosa per la sua generosa bellezza. È vero che nelle arene del pallone non è che trionfino l’educazione convenzionale e le buone maniere. È noto che si tratti di uno sfogatoio plebeo in cui anche il più composto dei medici o la più elegante delle signore borghesi tendono a perdere clamorosamente contegno e freni inibitori.

È bello così, è naturale così, quell’amore irrazionale per i propri colori che lascia emergere, in modo magari inquietante, quell’aggressività ancestrale altrove repressa. “Figlio di… pezzo de…” e via insultando – cosa che fanno regolarmente anche gli strapagati protagonisti in campo – non hanno mai ucciso nessuno. Allo stesso modo devono essere classificate le improbabili invocazioni di vulcani o questi famosi versi da primati (nel senso delle scimmie, ovviamente).

Il messaggio dei tifosi interisti

Ha provato a spiegarlo persino la Curva Nord interista in una lettera aperta indirizzata allo stesso Lukaku, in cui prendeva le difese della tifoseria avversaria sostenendo che in questi casi il “razzismo” non c’entra affatto, ma che si tratta appunto di un modo per infastidire l’avversario affinché quello sbagli qualcosa.

Ma niente. Sembra proprio che non si possa fare a meno di certi teatrini dell’ipocrisia nell’Italia ridotta a provincia dell’impero globalista che impone, oltre a tutto il resto, anche le sue ridicole regole espressive con un senso delle proporzioni di un bambino di tre anni che gioca con gli aeroplanini. Bah, anzi, buuu…

Fabio Pasini

