Roma, 22 ott – La nomina del magistrato Carlo Nordio quale nuovo Ministro della Giustizia è ormai acquisita. Un nome di alto profilo, in linea con gli auspici della premier in pectore sul valore della squadra di governo, che si ritroverà a dover contrastare lo strapotere delle correnti interno all’ANM e le derive politicizzate di una fetta consistente delle toghe.

Nordio alla Giustizia: le sfide del nuovo ministro

Pertanto, intendiamo soffermarci sulle urgenze per il nuovo guardasigilli e le aspettative degli elettori che hanno dato fiducia alla coalizione di centrodestra: in primis, sarà necessario riprodurre uno schema politico/istituzionale fondato nella propria pratica sul garantismo ed il principio di innocenza fino a prova contraria. Ancor prima di operare per modificare il marcio presente nel mondo della giustizia, servirà trasmettere fiducia ed idea di un cambiamento in atto in primis all’interno dei palazzi del potere. Il primato della politica, per tornare ad essere tale ed affermarsi, avrà bisogno di figure credibili al governo ma soprattutto di un’immagine mediatica positiva su cui poter contare.

Combattere il giustizialismo

Il clima di giustizialismo dettato dal mainstream negli scorsi anni andrà fatto sfumare e sostituito con una nuova idea di rapporto tra cittadini ed istituzioni. Fatto ciò, sarà fondamentale mettere in campo una riforma della giustizia che punti a valorizzare l’impegno dei magistrati onesti (la larga parte di quelli presenti in Italia) e diminuisca il potere del “sistema” tante volte denunciato in passato da voci rimaste purtroppo inascoltate. Una sfida decisiva per il nuovo esecutivo e per lo stesso Carlo Nordio, figura rivestita di un importante incarico, che si spera possa portare la rivoluzione del mondo giudiziario che tanto auspichiamo.

Tommaso Alessandro De Filippo