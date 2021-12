Olaf Scholz è il nuovo cancellerie tedesco: il giuramento

Roma, 8 dic – Olaf Scholz, della Spd, è il nuovo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. Per la precisione, come riporta la notizia pubblicata dall’Ansa.

Olaf Scholz è il nono cancelliere dal 1949

Il socialdemocratico Olaf Scholz giura quindi nel Bundestag come nuovo Bundeskanzler (cancelliere) della Repubblica federale tedesca. Il tutto dopo l’elezione in Parlamento di stamattina e la nomina del Capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier. Con questo momento particolare si apre così una nuova era per la Germania, dopo 16 anni di governo di Angela Merkel. Il passaggio delle consegne in cancelleria è in programma alle 15, quando Olaf Scholz andrà al castello di Bellevue, il Quirinale tedesco, con tutti i suoi ministri.

Il Bunderstag lo elegge con quasi 400 voti

Olaf Scholz, 63 anni, è stato eletto cancelliere dal Bunderstag con 395 voti. È il quarto dell’Spd ad assumere la carica, dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Il governo di Scholz sarà di coalizione, la cosiddetta “Semaforo”, che sarà costituita da Spd, Verdi e Liberali: i vincitori del 26 settembre. Finisce così, dopo 16 anni al governo, il governo dell’Unione (Cdu-Csu), che andrà all’opposizione. Al termine delle votazioni, un lungo applauso ha salutato Angela Merkel al Bundestag.

Alberto Celletti