Roma, 10 mag – La Polonia celebra il Risorgimento italiano, espresso nella fattispecie nella figura di Francesco Nullo, combattente garibaldino a cui Varsavia ha dedicato una celebrazione, come ha riportato l’Ansa.

La Polonia e il Risorgimento



Che la Polonia abbia una connessione intima con il Risorgimento italiano è cosa nota, anche solo considerando le parole con cui lo stesso Giuseppe Mazzini vedeva accomunati i destini dei due Paesi nel XIX secolo e da come la stessa nazione slava sia citata in varie espressioni del movimento rivoluzionario nostrano, tra cui anche l’inno di Mameli. In questo caso, la Polonia guarda al Risorgimento e ne celebra uno dei combattenti, Franceco Nullo, bergamasco garibaldino che ha partecipato – morendo – alla battaglia di Krzykawka del 1863 per l’indipendenza polacca contro il dominio dell’Impero russo. La commemorazione dello scontro è avvenuta lo scorso 6 maggio, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia a Varsavia Luca Franchetti Pardo.

Il ricordo di Francesco Nullo

Nullo era nato a Bergamo nel 1826 ed era stato a capo della Legione Garibaldina. La celebrazione in suo onore è avvenuta a Boleslaw, che in Polonia viene considerato un simbolo di amicizia tra le due Nazioni. Anche il presidente polacco Andrzej Duda ha voluto partecipare, inviando un proprio messaggio personale. Quanto all’ambasciatore Pardo, ha sottolineato l’importanza delle vicende storiche che hanno legato italiani e polacchi, citando il professore e colonnello Wojciech Narębski, che combatté a Montecassino nel II Corpo d’Armata sotto il comando del generale Wladyslaw Anders. Alla celebrazione erano presenti anche il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia, Matteo Ogliari e l’addetto militare Stefano Cavaliere. Pardo ha poi deposto i fiori di fronte ai monumenti dedicati a Nullo nelle cittadine di Olkusz e Boleslaw.

Stelio Fergola