Roma, 9 gen – Deltacron, “Deltomicron” volendo giocare con le parole così, per divertirsi. Perché non si può fare altro, vista questa ossessiva e infinita rincorsa alle varianti, alle loro combinazioni, indipendententemente dalla loro pericolosità. Tgcom24 è uno dei giornali che ne parla, con il solito tono inquieto. Inspiegabilmente inquieto.

Gioco di parole o combinazione di varianti, sembra quasi cambiare poco o nulla. A Cipro individuano la variante Deltacron, ovvero una specie di combinazione tra quelle Delta e Omicron. A parlarne è anche l’agenzia Bloomberg. Si cita Leondios Kostrikis, professore di scienze biologiche all’Università di Cipro, nonché capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Finora sono stati individuati 25 casi. All’emittente Sigma TV, Kostrikis ha dichiarato che “attualmente ci sono co-infezioni Omicron e Delta e abbiamo scoperto che questo ceppo è una combinazione di queste due varianti”. Ed ecco la “Deltacron” proprio per l’identificazione di firme genetiche simili a Omicron e Delta.

“Vedremo in futuro se questo ceppo è più patologico o più contagioso o se prevarrà” su Delta e Omicron, aggiunge Kostrikis. Che sottolinea anche come esso potrebbe essere sostituito anche dalla variante Omicron, molto rapida nella trasmissione dei contagi. L’analisi statistica finora effettuata sui 25 casi mostra quanto essi siano più frequenti tra i pazienti ricoverati in ospedale per Covid, rispetto a coloro che non sono ospedalizzati. “Le sequenze dei 25 casi di Deltacron sono state inviate a Gisaid, il database internazionale del’Istituto Pasteur a Parigi che traccia i cambiamenti del virus, il 7 gennaio”.