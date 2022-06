Palermo, 16 giu — Poteva lasciare la cadrega di sindaco con dignità, l’ormai ex primo cittadino palermitano Leoluca Orlando giunto al suo ultimo giorno a Palazzo delle Aquile; e invece ieri ha preferito congedarsi dalla carica con la solita evitabile pagliacciata in odore di progressismo e buonismo immigrazionista un tanto al pezzo.

Orlando si fa sostituire da un bimbo del Ghana

In occasione della visita di Salma e Jack Okonkwo, (regina di Mankessim in Ghana, imprenditrice nel settore delle energie alternative la prima e principe dell’Ogun State in Nigeria il secondo), il buon Orlando non ha infatti perso l’occasione per strumentalizzare accuratamente il figlio della coppia, Obi, di soli sei anni, facendolo sedere sulla poltrona dalla quale lui dovrà sloggiare. «Sono qui nel mio ultimo giorno da primo cittadino con il nuovo sindaco — dichiara Orlando rivolgendosi a Obi — Mi raccomando: occupati del problema del traffico. È il più rilevante a Palermo. Verrò a controllare il tuo operato».

Nessuno noterà la differenza

Occupati del traffico, piccolo Obi, compito che Orlando non è riuscito a portare a termine in 5 (cinque) mandati; troppo impegnato ad invitare i palermitani ad accogliere rifugiati o conferire cittadinanze onorarie alle Ong che ci scaricano addosso aspiranti terroristi e sbandati di ogni risma. Sicuramente non potresti fare di peggio. E sicuramente molti non si accorgerebbero della differenza…

Cristina Gauri