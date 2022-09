Melbourne, 16 set — Orrore infinito a Melbourne, in Australia, dove un ex insegnante di musica di liceo e il suo compagno si sono dichiarati colpevoli del possesso di materiale pedopornografico e di decine di reati sessuali su minori.

Insegnante gay e il suo partner abusavano di bambini

Si tratta di Benjamin Heels, 33 anni, e del suo partner Tristan Cullinan-Smayle: i due sono apparsi ieri in collegamento video presso il tribunale della contea di Victoria e hanno ammesso di aver commesso più di 60 reati sessuali su minori. Tra le varie accuse Heels, insegnante al Fountain gate secondary college di Melbourne e clown a tempo perso — difficile non pensare a John Wayne Gacy in questo frangente — si è dichiarato colpevole di aver abusato sessualmente di un bambino di età inferiore ai 16 anni. Il 33enne si è anche dichiarato colpevole di aggressione sessuale di un minore, attività sessuale in presenza di un bambino e trasmissione e possesso di materiale pedopornografico, secondo quanto riporta NCA Newswire.

I minori coinvolti in ogni aspetto della loro vita

Il partner di Heels ha invece ammesso di aver convinto un bambino di età inferiore a 16 anni ad avere rapporti sessuali. Cullinan-Smayle, 33 anni, si è dichiarato altresì colpevole di aver scambiato e detenuto materiale pedopornografico. Le ripugnanti attività di Heels scandivano la sua vita da insegnante liceale che non disdegnava di lavorare a produzioni musicali con drag queen (Uno su tutte Priscilla la regina del deserto) in cui erano coinvolti anche bambini. Non solo: le foto dalle sue pagine social mostrano Heels vestito da clown e con indosso un pigiama della casa Serpeverde a tema Harry Potter. Tendenze infantili che rendono ancora più turpi le sue ammissioni. La coppia dovrà affrontare di nuovo il tribunale a febbraio del prossimo anno, secondo quanto riferito dalla Nca.