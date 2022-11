Roma, 28 nov – Conosce gli alieni, l’ufologo, ma non si limita a questa “scottante” rivelazione, durante un convegno a Campogalliano (provincia di Modena) sul tema, come riportato da Dagospia.

Oltre cento spettatori per ascoltare l’ex ferroviere Pier Giorgio Caria

Ben 160 i presenti. Ciascuno di loro ha pagato 70 euro per il convegno sugli ufo. Relatore, tale Pier Giorgio Caria, che asserisce di devolvere il ricavato in beneficenza “salvo spese tecniche”. Il quale definisce il pubblico come degli “amici con gli stessi interessi, come un club di tifosi, non una setta di fanatici”. In effetti, tra gli spettatori c’è di tutto: anziani, famiglie intere, trentenni che fotografano e comprano i gadget. Caria, ex ferroriere, ha fatto decisamente colpo. A qualcuno viene chiesto se 70 euro non siano troppi. La risposta di una signora è la seguente: “Questioni di priorità. Preferisco spenderli qui piuttosto che a teatro».

“Gli alieni parlano con Elon Musk e vogliono la pace in Ucraina”: l’ufologo si scatena

Nel corso di ben 8 ore di conferenza, Caria mette in mezzo di tutto, andando ben oltre l’argomento principale (che doveva essere quello dei noti “cerchi nel grano”). E così si parla dei Maya, di Gesù Cristo, ovviamente anche della guerra in Ucraina. Caria arriva a sostenere che gli alieni conoscano pure Elon Musk e che lo stiano interpellando per raggiungere la pace. Alieni pacifisti insomma, secondo l’ufologo. Altre brillanti perle: ” I nazisti sono entrati nella terra cava passando da un punto dell’Antartide con un sottomarino”. E poi: “Rolando Pelizza piazzò una macchina di Majorana in Spagna e in 5 mesi chiuse il buco dell’ozono telecomandandola da casa, poi gliela sequestrarono”. Senza dimenticare la storia “autobiografica”: “Negli anni 90 andai in una base nucleare russa, perché il comandante non riusciva a risolvere il problema dei dischi volanti che gironzolavano tutta notte sopra i silos di lancio delle testate”.

Alberto Celletti