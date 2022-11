Roma, 28 nov – Volano calci, pugni e spintoni. A San Pietroburgo è andata in scena la rissa del secolo, durante la sfida tra Zenit–Spartak Mosca. La partita di Coppa di Lega russa è finita 4-2 dopo i rigori, ha vinto lo Zenit ma nessuno ricorderà il verdetto del campo.

На матче Кубка России футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку Спортсмены подрались в конце игры, прошедшей в Санкт-Петербурге. В результате красные карточки получили шесть игроков — по трое от каждой команды. pic.twitter.com/RLNZAGghFB — Вот Так (@vottak_tv) November 27, 2022

Zenit-Spartak, incredibile maxi rissa

A diventare virale, inevitabilmente, è stato difatti l’incredibile fight club scoppiato quando Wilmar Barrios si è scontrato con Quincy Promes.

Sementara itu.. Zenit vs Spartak Moscow di Piala Russia

🥴

pic.twitter.com/J9jCj8HJVS — Football Fandom Store (@fandomstore_id) November 27, 2022

Una rissa totale che ha coinvolto decine di persone, tra giocatori, staff e arbitri. Sei espulsi in tutto, tre per parte: Barrios, Rodrigo e Malcolm sul fronte Zenit, Nicholson, Selikhov e Sobolev sul fronte Spartak. Cartellini rossi che l’arbitro Moskalev ha sventolato rincorrendo i calciatori trasformatisi all’improvviso in pugili. Tra un cazzotto e l’altro, riportare la calma sembrava davvero un’impresa improba.

Alessandro Della Guglia